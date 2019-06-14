بمشاركة منتخب عربي لأول مرة.. بطولة "كوبا أمريكا" تنطلق غداً في البرازيل (جدول المباريات)



ينتظر عشاق كرة القدم وبطولة “كوبا أمريكا”، غدا السبت 15 يونيو 2019، انطلاق المنافسات، والتي ستفتتحها البرازيل البلد المنظم بملاقاة بوليفيا.



وتنطلق البطولة بمشاركة عمالقة كرة القدم اللاتينية، في مقدمتهم الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وكولومبيا والشيلي.



وتسجل البطولة ولأول مرة في تاريخها، مشاركة منتخبات قطر بطل آسيا ووصيفه المنتخب الياباني.



وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الخميس الماضي، مشاركة منتخبي قطر وأستراليا في بطولة (كوبا أمريكا 2020) المقرر إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا من خارج القارة. بعد موافقة أعضاء المجلس على مشاركة المنتخبين، وهما بطلان في آخر نسختين من كأس آسيا".



كما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية أن المباراة النهائية للبطولة ستكون مباراة واحدة ولن تقام على مباراتين بإقامة مباراة في كل دولة من الأرجنتين وكولومبيا.



وستقام البطولة بنظام مختلف، وستكون نسخة 2020 من مجموعتين (شمال وجنوب) كل مجموعة تضم 6 منتخبات بوجود منتخب ضيف في كل مجموعة. وتضم مجموعة الشمال كل من، كولومبيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا وفريق مدعو.



أما مجموعة الجنوب ستضم كل من الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وباراغواي وأوروغواي وفريق مدعو.



وتعتبر بطولة كوبا أمريكا من أقدم وأعرق البطولات القارية في العالم حيث أقيمت في عام 1916 قبل انطلاق كأس العالم بـ 14 عاما وذاك فى أوروجواي عام 1930.



تربع منتخب أوروجواي على عرش ألقاب بطولة كوبا أمريكا بعدما نجح فى التتويج بـ 15 لقبا على مدار تاريخ البطولة يليه فى المركز الثاني منتخب الأرجنتين بـ 14 لقبا ثم منتخب السامبا البرازيل برصيد 8 ألقاب. المصدر: مواقع إلكترونية

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