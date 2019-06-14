شكرا لقرائتكم توصية تبشر برحيل لاسارتى عن الأهلى؟ إنقاذ عمرو جمال من مذبحة الميركاتو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو النادي الأهلي الإبقاء على عمرو جمال مهاجم الفريق في الموسم الجديد حال فشل محاولات ضم مهاجم أجنبي جديد.

ولا يشارك عمرو جمال مع الأهلي الموسم الجاري بعدما تم قيده في القائمة خلال يناير الماضي حيث استبعده لاسارتي المدير الفني للأهلي من حساباته تماماً للإصابة تارة ولأسباب فنية تارة أخرى.

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ورغم أن عمرو جمال المُلقب بـ"الغزال" تلقى عدة عروض محلية وخارجية خلال الفترة الماضية ورغم أن الاتجاه الأقرب في الأهلي كان يُطالب بالموافقة على انتقال اللاعب لأحد الأندية التى طلبته إلا أن أعضاء بلجنة التخطيط لقطاع الكرة في الأهلي أوصوا مؤخراً بالإبقاء على "الغزال" في الموسم المقبل.

وترى الأصوات التى ترغب في الأبقاء على عمرو جمال أنه من الأفضل عدم التسرّع في الموافقة على أحد العروض التى تلقاها المهاجم الشاب على الأقل لحين وضوح الرؤية بشأن ضم مهاجم جدد للفريق في الموسم المقبل بجانب تحديد موقف وليد آزارو المُرشح للرحيل عن النادي الصيف المقبل.