الغموض يسيطر على ملف الانتقالات الصيفية في بيراميدز

تسبب الإعلان المفاجئ لتركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن بيع حصته في النادي لصالح مستثمرين إماراتيين في حالة من الارتباك داخل نادي بيراميدز.

وسيطر الغموض علي ملف الصفقات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وان قرار ال الشيخ قد يتبعه سلسلة من التغييرات الادارية

داخل النادي خاصة فيما يتعلق باستمرار محمد العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز في منصبه من عدمه .

وكان العاصي قد توصل لاتفاق مع عدد من نجوم الدوري الممتاز في الموسم الجاري مثل احمد علي وطاهر محمد طاهر لاعبا المقاولون وامام عاشور لاعب حرس

الحدود وعدد من نجوم الاسماعيلي .

كما ان تركي ال الشيخ كان قد رصد 800 مليون جنيه لدعم الفريق في الميركاتو الصيفي قبل ان يعلن عن بيع حصته في النادي .

وفي ذات الاطار اصبح ملف المدير الفني الجديد غير واضح بعد رحيل رامون دياز المدير الفني السابق وعدم الاتفاق مع بديل له حتي الان خاصة وأن تركي ال الشيخ كان المسئول الاول والاخير عن هذا الملف .