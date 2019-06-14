أحمد المحمدى يخطر الأهلى بموعد انضمامه للقلعة الحمراء...

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جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، للانتقال للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
أصبح مسئولو الأهلي، على يقين بصعوبة التعاقد مع أحمد المحمدي فى الموسم الجديد، بعد نجاح أستون فيلا فى الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز ولكنهم شددوا على اللاعب بالتمسك بضمه فى المواسم المقبلة.
وأكد أحمد المحمدي لمسئولو الأهلي عبر وسطاء أنه لا يمانع الانتقال للقلعة الحمراء ولكن فى التوقيت المناسب مؤكدا إمكانية حدوث ذلك موسم 2020/2021، لكن فى الوقت الحالى سيكون الأمر فى غاية الصعوبة.
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