رياضة | لاسارتي يحدد صفقات الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحدد صفقات الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التحضير إلى الموسم القادم مبكراً وذلك قبل مرحلة التوقف الدولي التي ستشهد مشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية.

وتوجه مارتن لاسارتي خلال الأيام الماضية إلى بلده أوروجواي من أجل قضاء فترة راحة قبل العودة إلى القاهرة من جديد لخوض فترة الاعداد للموسم الجديد.

Advertisements

وجهز الأوروجوياني تقريرا خاصا عن الإحتياجات التي ينتظر النادي الأهلي ترميمها وتركه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل عرضه على لجنة التخطيط.

وطلب لاسارتي ضم مهاجم بالإضافة إلى لاعب خط وسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل ترميم الفريق وبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة وتحقيق جميع الألقاب الموسم القادم.

يذكر أن الموسم الكروي في مصر لم ينتهي حتى الآن بعد إعلان إتحاد الكرة إستكمال البطولة بعد كأس الأمم الأفريقية ويحتل النادي الاهلي الصدارة برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتين فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

في الوقت الذي يحتل فيه نادي الزمالك منافس المارد الأبيض على البطولة المركز الثالث برصيد 68 نقطة وله ثلاثة مباريات.