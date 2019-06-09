كورة لايف.. مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر كورة لايف اون لاين koora live online نهائي الأمم...

بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر كورة لايف، يستضيف ملعب الدراجاو اليوم الأحد مباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة السعودية والمغرب وبغداد، البرتغال ضد هولندا بث مباشر كورة ستار اليوم بدون تقطيع نقدمها لكم ضمن حزمة الخدمات على عرب نيوز.

مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر كورة لايف، ويسعى المنتخب البرتغالي بقيادة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو صاروخ ماديرا لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لتأكيد زعامته على الأمم الأوروبية في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فيما يلعب منتخب سويسرا وانجلترا في تمام الثالثة مساء لتحديد من صاحب المركز الثالث.

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تنطلق مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر كورة اون لاين اليوم الاحد 9-6-2019 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، رابط مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر تابع لايف بث مباشر البرتغال وهولندا اليوم، ماتش البرتغال ضد هولندا بث مباشر، كورة لايف مباراة البرتغال وهولندا مباشرة في نهائي الأمم الأوروبية، مباريات اليوم بث مباشر أون لاين على قناة بي ان سبورت عبر خدمة البث المباشر للمباريات موبي كورة.

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وحقق البرتغال الصعود لمباراة النهائي بعدما فاز على منتخب سويسرا بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تغلب منتخب هولندا على إنجلترا بالنتيجة ذاتها بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

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