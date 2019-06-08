شكرا لقرائتكم 3 قرارات مصيرية يتخذها مجلس الأهلى الليلة أبرزها مصير لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا مهما مساء اليوم في مقر النادي بالجزيرة، لاتخاذ 3 قرارات مهمة.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي قراره النهائي فى أزمة جدول الدورى سواء بالانسحاب من المسابقة أو إعلان الاستمرار وإن كان الأقرب الموافقة على استكمال المسابقة بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية.

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كما يناقش المجلس مصير الأورجوياني مارتن لاسارتي سواء بالإطاحة به حاليا أو تجديد الثقة فيه خلال الفترة المقبلة.

كما يستكمل المجلس تعيينات الأجهزة الفنية للالعاب المختلفة حيث سيتم الاعلان عن اسم المدرب الاجنبي الجديد لفريق كرة اليد بعد المفاضلة بين 3 سير ذاتية.