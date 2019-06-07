شكرا لقرائتكم إسلام محارب يُقرّب حسام حسن من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو النادي الاهلي لضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الأحمر خاصة مع ارتفاع فرص رحيل المغربي وليد آزارو مهاجم الأحمر.

ويُعد حسام حسن أحد أفضل المهاجمين في الدوري المحلي هذا الموسم وظهر بشكل جيد مع ناديه السكندري لذا بات أحد أهداف عدة أندية كبيرة في الدوري يأتي في مقدمتها المارد الأحمر.

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ويتطلع الأهلى لاستغلال أكثر من ورقة لضم حسام حسن، منها بيع إسلام محارب لاعب الأهلي لسموحة خاصة وأن محارب كان أحد نجوم الفريق السكندري قبل ارتداء القميص الأحمر منذ موسمين.

وغاب إسلام محارب عن مباريات الأهلي منذ عدة أشهر لأسباب فنية الأمر الذى جعله مُرشحاً بقوة للرحيل عن القلعة الحمراء الصيف المقبل لذا يتطلع مسئولو الاهلي لاستغلاله في ضم حسام حسن من خلال نظام "المقايضة".