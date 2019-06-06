شكرا لقرائتكم صفقة تبادلية محتملة بين الأهلى ودجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تشهد الفتة المقبلة، عقد مسئولى الأهلى ووادى دجلة بصفقة تبادلية محتملة خلال الماركاتو الصيفى المقبل، حيث يضم الأهلى مدافع دجلة محمد عبد العاطى مقابل انتقال أحمد علاء وهشام محمد إلى الفريق الدجلاوى.
كان الأهلى قد تعاقد مع محمد محمود مدافع دجلة خلال فترة الإنتقالات الشتوية مقابل 15 مليون جنيه ، وظهر اللاعب بشكل مميز إلا أنه أصيب فى اولى مبارياته بالرباط الصليبى وهو ما جعله يبتعد عن الفريق حتى نهاية الموسم .
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