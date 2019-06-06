الإسماعيلي يطلب ضم لاعب وسط الأهلي

دخلت إدارة النادي الإسماعيلي في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لضم هشام محمد، لاعب وسط المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وسط المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. يسعى مسئولي الإسماعيلي لإنهاء صفقة هشام محمد مع الاهلي، في أسرع وقت بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تلقى اللاعب العديد من العروض أبرزها من مصر المقاصة، ووادي دجلة

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