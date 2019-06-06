شكرا لقرائتكم الأهلى يعسكر فى ألمانيا 5 يوليو استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفنى للأهلى على إقامة معسكر الفريق الخارجي فى ألمانيا، بعد المفاضلة بين أكثر من دولة أوربية خلال الفترة الماضية مع الشركة الراعية، فى ظل توقف بطولة الدوري العام، بسبب مشاركة المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا، والتى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل .

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واستقر الجهاز الفني للأهلى على انطلاق المعسكر يوم 5 يوليو المقبل، على أن يستمر لمدة أسبوعين لتجهيز الفريق لاستئناف بطولة الدوري العام، ويتبقى للأهلى مباراتان فى بطولة الدورى التى يتصدرها حاليًا بـ74 نقطة، حيث سيلعب مع المقاولون العرب والزمالك.