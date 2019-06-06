شكرا لقرائتكم الترضية سلاح الأهلى للإبقاء على الجوكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجه مسئولو الأهلى لترضية أحمد فتحى، والموافقة على بعض طلباته فيما يخص عقده مع الفريق، فى ظل رغبة اللاعب فى رفع قيمة عقده الجديد من 3 ملايين جنيه لـ5 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

وشهدت الفترة الأخيرة فاصل من الشد والجذب بين الأهلى وأحمد فتحى فى ظل رغبة الأخير فى المساواة بعقود اللاعبين الكبار فى الفريق أمثال حسام عاشور ووليد سليمان، فى الوقت الذي تحفظت الإدارة الحمراء على الأمر نظرا لحصول الجوكر على مبلغ مالي وصلت قيمته لـ22 مليون جنيه من أحد المحبين للنادي قبل توقيعه عقود التجديد، وبالتالي فمن الطبيعي أن تقل قيمة عقده عن اللاعبين الذين قاموا بالتوقيع علي بياض.

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ورفض أحمد فتحى، افتعال أى أزمة داخل الفريق فى الفترة الماضية نظراً لحساسية المرحلة ودخول الفريق فى منافسة شرسة على بطولة الدوري العام، خاصة بعد خسارة دورى أبطال افريقيا وتوديع الأميرة الافريقي من دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب افريقي، ولوح أحمد فتحى بتلقيه أكثر من عرض مغر للرحيل، إلا أن الاتجاه داخل النادى الأهلى هو رفض رحيل اللاعب نظراً للحاجة لخدماته مع ترضيته بالموافقة على جزء من طلباته.