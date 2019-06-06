شكرا لقرائتكم سلة الأهلى تستغنى عن خدمات مصريين وأمريكى فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغنى أشرف توفيق المدير الفنى لفريق سلة الأهلى عن خدمات الثنائى مصطفى مشعل ومصطفى الشافعى، خلال الموسم الجديد وكذلك الأميركى تود أوبرين خلال الفترة المقبلة . وحرص الجهاز الفنى على المنافسة على البطولات الموسم القادم، بعما احتل المركز الرابع فى الدورى الموسم الجارى. وتولى أشرف توفيق تدريب سلة الأهلى خلفا لطارق خيرى الذى تقدم باعتذار عن إكمال المهمة بعد تدهور النتائج واحتلاله للمركز الرابع فى الدورى، الذى توج به فريق الزمالك .

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