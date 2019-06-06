شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 5/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها رفض صلاح محسن مناقشة فكرة الرحيل عن الفريق.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تجتمع بمدير الأكاديميات.. اعرف التفاصيل

تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الاهلي اجتماعاً مع خالد بيبو مدير الأكاديميات بالنادى من أجل بحث عدة أمور متعلقة بمستقبل الأكاديميات وكيفية تطويرها.

وتتطلع اللجنة لمناقشة خالد بيبو في سُبل تطوير فروع الأكاديمية والتصور الخاص بالموسم الجديد والذى تضمن مقار الفروع الجديدة بعد وصول عروض عديدة لإقامة فروع للأكاديمية فى عدد من المحافظات.

عرض برتغالي بـ 20 مليون جنيه سنوياً يمهد لرحيل أجاى من الأهلى

تلقي النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي عدة عروض خارجية للرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويأتي في مقدمة هذه العروض عرضا مغريا من إحدي أندية الدوري البرتغالي يحصل بمقتضاه اللاعب النيجيري علي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد أى ما يوازى 20 مليون جنيه مصري وهو مبلغ يفوق ما يحصل عليه اجاي من الأهلي بـ350 الف دولار تقريبا.

سوبر كورة.. صلاح محسن يرفع شعار "نار الأهلى ولا جنة الخليج"

اتخذ صلاح محسن مهاجم النادى الأهلى قرار مفاجئ لمسئولى القلعة الحمراء قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلى يتمسك بحراسه الثلاثة ويدرس عروض إعارة الشباب

يتمسك جهاز الكرة بالأهلى ببقاء ثلاثى حراسة المرمى محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، رافضين فكرة رحيل أى منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مسئولو الأهلى أن مستوى الحراس الثلاثة جيد للغاية وهم من أفضل العناصر الموجودة على الساحة حالياً، وبالتالي فتدعيم هذا المركز فى ظل وجود 4 حراس شباب أيضاً على مستوى عالى يصبح أمر بلا جدوى.

فى الوقت الذى تدرس إدارة الأهلى عروض الإعارة لحراس الفريق الشباب، وهم مصطفى شوبير وأحمد طارق وأحمد عصام الغندور وعمر رضوان لثقل موهبتهم قبل عودتهم من جديد للقلعة الحمراء.

Advertisements

ثنائى الأهلى يستعد للسفر لألمانيا بعد العيد

يستعد ثنائي الأهلى سعد سمير وكريم نيدفيد للسفر الى إلمانيا عقب عيد الفطر المُبارك ، من أجل الخضوع لفحص طبي جديد، ومعرفة مدى التحسن في حالتهما، بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجهما.

ويؤدي نيدفيد تدريبات بشكل منتظم في الجيم، بعد الجراحة التي أجراها في الغضروف، فيما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة فى ظل معاناته من قطع فى الرباط الصليبي الخلفي.