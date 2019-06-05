يلا شوت Ronaldo Goal بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا نصف نهائي الامم الاوربية  بث مباشر beIN...

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البرتغال Vs سويسرا.

البطولة : دوري الأمم الأوروبية (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ألفونسو هنريكيز.

المعلق : محمد بركات .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .