شكرا لقرائتكم هل يحسم لاعبو الأهلى المعارين للجونة الدورى لصالح القلعة الحمراء؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مباراة الزمالك أمام الجونة فى الجولة رقم 32 من مسابقة الدورى العام فاصلة وستحدد بشكل كبير إمكانية فوز الابيض باللقب او الاستمرار على المنافسة من عدمه بعد الإخفاقات المحلية المتتالية فى اخر مواجهتين للقلعة البيضاء.

الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويحتاج الى معجزة كروية جديدة بالفوز فى اخر ثلاث مباريات امام الجونة والاسماعيلي والاهلى حيث يبدأ الاختبار الصعب امام الجونة وعليه ان يقاتل للفوز بنقاط المباراة وحال تعثره قد يتوج الاهلى باللقب قبل جولة على النهاية ويكون لقاء القمة تحصيل حاصل.

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ويضم الجونة بين صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين ولكن الخماسي المنضم في الانتقالات الشتوية الماضية "أحمد حمدي – أحمد ياسر ريان – محمود الجزار – اسلام جابر - أكرم توفيق " وسيكونون على موعد مع التألق فى محاولة الى رد الجميل إلى الأهلى بتتويجه بالدورى العام

وسيحاول خماسي الاهلى التفوق على أنفسهم امام غريمهم التقليدى الزمالك لانتزاع اللقب من بين أنيابه وإهدائه الى ناديهم فى موسم صعب واستثنائى فى مواجهة مرتقبة لم يتحدد موعدها فيما بعد ولربما ستكون بعد نهاية الأمن الإفريقية مصر 2019