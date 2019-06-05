شكرا لقرائتكم صلاح محسن يرفع شعار نار الأهلى ولا جنة الخليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض صلاح محسن مهاجم النادى الأهلى النظر فى العروض المحلية والخارجية التي تلقاها مؤخراً للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لمصدر داخل النادى الأهلى فإن اللاعب أبلغ جهاز الكرة رغبته فى الاستمرار مع الفريق رغم عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل مستمر، مؤكداً أنه لن يرحل قبل أن يثبت أحقيته بإرتداء القميص الأحمر ويحقق بطولات مع الفريق.

وتلقى صلاح محسن عرضاً خارجياً من أحد الأندية الخليجية بالإضافة لوجود رغبة من ناديين محليين للحصول على خدمات المهاجم الدولي على سبيل الإعارة، لكن صلاح محسن يُفضل البقاء والمنافسة من أجل العودة من جديد للتشكيل الأساسي للأهلي، عن الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة.