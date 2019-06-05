برشلونة يخسر أمام فالنسيا في كأس ملك إسبانيا بالرغم من مشاركة ليونيل ميسي

خسر فريق برشلونة الإسباني منذ عدة أيام لقب بطل كأس ملك إسبانيا امام نظيره الإسباني فريق فالنسيا في المباراة التي أقيمت على ملعب (بينتو فيامارين) بالرغم من مشاركة اللاعب الدولي وقائد الفريق النجم ليونيل ميسي، وكان قد خرج قبل أيام من نصف نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا بهزيمة ثقيلة من فريق ليفربول الإنجليزي الذي تمتع بقدر كبير من حظ طيب ، ليكتفي فريق البلوجرانا ببطولة الدوري المحلي لهذا الموسم .

وكان الشوط الاول من المباراة إنتهى بنتيجة (2/0) لصالح صاحب الأرض والجمهور بعد ان سجل اللاعب جاميرو في الدقيقة الـ21 من زمن الشوط الاول الهدف الاول لفريق فالنسيا، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ33 من اللاعب رودريجو، كما جاءت اكثر من فرصة للنجم ميسي ان يسجل لفريق إلا ان الدفاع القوي لفريق فالنسيا حال دون ذلك.

وبدأ الشوط الثاني وإستمر تقدم فريق فالنسيا بهدفين على فريق البرسا حتى الدقيقة الـ73 حيث حانت الفرصة لقائد فريق البلوجرانا ميسي ان يعدل النتيجة بعد ان تابع كرة مرتدة ليضعها في المرمى بسهولة بعد خروج حارس المرمى، ولكن لم يتمكن هجوم الفريق في إدراك التقدم او حتى التعادل، ليتم صعود فريق فالنسيا إلى منصة التتويج ويفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه بهذه البطولة.

أما فريق برشلونة فيعتبر من أكثر الفرق الإسبانية تتويجاً بكأس ملك إسبانيا، حيث فاز بها 30 مرة كان آخرها الموسم الماضي بعد ان نجح في الإحتفاظ بها على مدار خمسة مواسم متتالية منذ عام 2014.

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أما بالنسبة للدوري الإسباني، فقد توّج به فريق برشلونة للمرة 26 منذ مشاركته في هذه البطولة، في حين خرج من نصف نهائي دوري الأبطال بعد خسارته من فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة صادمة، إذ انه خسر بأربعة اهداف بدون مقابل، مما سبب صدمة كبيرة لجماهيره، وجاءت الصدمة الاكبر بعد خسارته امام فالنسيا في كأس ملك إسبانيا.

وحاول الأرجنتيني ليونيل ميسي المخضرم بكل جهده ان يصنع الفارق ويساعد فريقه على الإحتفاظ بكأس ملك إسبانيا للمرة الثانية على التوالي، إلا انه لم ينجح في ذلك، بالرغم من مستواه الفني الرائع وموهبته العبقرية، ويعتبر ميسي من اهم لاعبي الفريق إذ يمتلك بصمة ساحرة بما يعيطيه القدرة على إحداث الفارق في أي مباراة يشارك فيها، إلا ان الحظ عانده في هذه المباراة.

الجدير بالذكر ان الساحر ميسي الذي تجاوز عمره الثلاثين قد شارك فريق برشلونة في 450 مباراة، سجل خلالها 417 هدف، كما قام بتمريرات حاسمة صنعت 167 هدف.

وبعد خسارة فريق برشلونة لدوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا، تتجه الأنظار إلى مدرب الفريق فالفيردي الذي تولى قيادة الفريق قبل منذ عامين تقريباً، إذ يرى الكثيرين أنه السبب في الخسارة، وتوقع البعض ان يتم تنحيته من تدريب الفريق، إلا ان رئيس نادي برشلونة " ماريا بارتوميو" أكد ان فالفيردي لم يكن السبب في الهزيمة، إذ ان لاعبي الفريق كانت لهم السيطرة طوال المباراة وإمتلكوا الكرة معظم الوقت، إلا ان الحظ تخلى عنهم، وأكد على بقاء فالفيردي للموسم القادم بحسب نص عقده، مضيفاً انه يرى أن الفريق قد حقق نتائج جيدا هذا الموسم.

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