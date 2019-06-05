شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي تيشرت ليفربول الذي ارتداه اللاعب المصري في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لشقيقه الأصغر نصر صلاح، بعد عودة اللاعب لمسقط رأسه بقرية نجريج لحضور عيد الفطر، بجانب أبناء قريته.

كما قام صلاح بتوزيع عدد من التيشرتات الخاصة بفريق ليفربول على أبناء قريته كإهداء منه لأبناء قريته بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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