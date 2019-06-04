هل يكرر الزمالك سيناريو الأهلى بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية...

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جدة - عمرو شويل هل يكرر الزمالك سيناريو الأهلى بعد التتويج بلقب الكونفيدراليةسقط نادى الزمالك الأثنين فى فخ التعادل الايجابي أمام حرس الحدود بهدف لكل منهما فى المباراة التى ستجمعهما بالدوري المصري الممتاز ليفقد نقطتين هامتين فى صراع الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.
يبدو أن سيناريو النادي الأهلي عندما توج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية يقترب من الزمالك خلال الموسم الجاري.
ففى الوقت الذى توج فيه الزمالك بمسابقة الكونفيدرالية الافريقية عاد المارد الأبيض لفصوله الباردة فى بطولة الدوري المصري الممتاز حيث وقع الزمالك فى فخ التعادل مرتين متتاليتين فى واحدة من اسوء فترات الزمالك فى الدوري الأبيض فى الموسم المحلى خلال الفترة الماضية.
وكان الأهلى توج ببطولة الكونفيدرالية الافريقية لأول مرة بتاريخه فى عام 2014 عندما توج الزمالك ببطولة الدوري فى عهد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، وهو الأمر الذى قد يتكرر فى الموسم الحالى مع الزمالك حال خسارته لقب الدوري المصري الممتاز.
ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية ويبحث عن الفوز فى مبارياته الثلاث المقبلة للظفر باللقب.
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