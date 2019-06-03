شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك فريق حرس الحدود في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، على ستاد "المكس" بالإسكنرية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الوري المصري.

ويبحث الزمالك عن تحقيق فوزاً مطمئناً يضمن به الحفاظ على فرصه في المنافسة الشرسة على لقب بطولة الدوري خلا الموسم الحالي.



مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري، ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 67 نقطة.

حيث يبحث الفريق الأبيض عن تحقيق فوزاً هاماً يعوض به إخفاقه خلال الجولة الماضية، حيث تعادل 1-1 أمام فريق الإنتاج الحربي، الأمر الذي جعل إدارة الفرق تتخذ قراراً بإقالة السويسري كريستيان جروس.



مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري، ويخوض الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه الجديد خالد جلال الذي يدخل اختباره الأول مع الفريق الأبيض. مشاهد مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري.

ويواجه خالد جلال ضغطاً كبيراً خاصة أنه مطالب بتحقيق الفوز، خاصة أن حدوث أي نتيجة أخرى تهدد مسيرة الفريق الأبيض ومنافسته على لقب الدوري.





مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري، وكان الزمالك قد حقق فوزاً مثيراً للغاية على فريق حرس الحدود خلال الدوري الأول من الدوري، حيث فاز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز حرس الحدود الهدف الأول بالدقيقة 19، بينما نجح محمود علاء في تسجيل هدف التعادل للزمالك عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 79، قبل أن يحرز محمود كهربا هدف الفوز القاتل للفريق الأبيض بالوقت بدل الضائع.

Advertisements

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري، بينما يدخل حرس الحدود المباراة وهو في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري، حيث يبحث الفريق العسكري عن تحقيق نتيجة مرضة أمام الفريق الأبيض، خاصة أن مثل هذه المباريات الكبيرة تظل في الذاكرة للاعبي الفريق.

ويخوض حرس الحود المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، خاصة أنه حقق نتيجة إيجابية للغاية خلال الجولة الأخيرة، بعدما تعادل أمام بيراميدز 1-1.



مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 3-6-2019 اون لاين بالدوري المصري، وأعلن خالد جلال عن قائمة الزمالك لمبارة حرس الحدود والتي جاءت كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن ويوسف أوباما وأيمن حفنى وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وأحمد مدبولى.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب. .

التاجات :