- 1/2
- 2/2
أحمد هاني
اقتحمت مشجعة إنجليزية أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" أثناء لقاء ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2018.
وكشفت تقارير صحفية المرأة التي اقتحمت أرضية الملعب، هي زوجة اليوتيوبر الروسي "فيتالي" الذي نزل أرضية ملعب الماركانا في 2014 خلال نهائي كأس العالم بين ألمانيا والأرجنتين.
ونجح النجم المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول للريدز في...
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المشجعة العارية التي اقتحمت ملعب ليفربول وتوتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.