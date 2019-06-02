تعرف على المشجعة العارية التي اقتحمت ملعب ليفربول وتوتنهام

أحمد هاني

اقتحمت مشجعة إنجليزية أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" أثناء لقاء ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2018.

وكشفت تقارير صحفية المرأة التي اقتحمت أرضية الملعب، هي زوجة اليوتيوبر الروسي "فيتالي" الذي نزل أرضية ملعب الماركانا في 2014 خلال نهائي كأس العالم بين ألمانيا والأرجنتين.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول للريدز في...