صدمة.. سبب نزول المشجعة العارية لملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

اقتحمت إحدى المشجعات ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد بشكل عار أثناء استضافته لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، والتي انتهت بفوز ليفربول بالبطولة.

وسارع رجال الأمن في الملعب بإخراجها من المباراة ، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف المباراة لعدة ثوان ، قبل استكمالها مجددا.

وذكرت صحيفة صن الإنجليزية أن السبب وراء نزول المشجعة لأرض الملعب الترويج لإحدى القنوات التي تنشر محتوى إباحيا على موقع يوتيوب ، حيث كتب على التي شيرت الذي ارتدته المشجعة كلمة Vitaly Zdorovetskiy ، وهو شخص روسي يدير قناة ذات...