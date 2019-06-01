فتاة تقتحم ملعب نهائى دورى أبطال أوروبا -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
دخلت فتاة شبة عارية لملعب "واندا متروبوليتانو"، والذي يحتضن نهائي دورى أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام.
واقتحتمت الفتاة أرض الملعب، في الدقيقة 18 من زمن المباراة، ليتوقف اللقاء بعدها حيث دخل رجال الأمن لإخراج الفتاة لتستكمل المباراة.
وإنتهى الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول بهدف دون رد، سجله محمد صلاح في الدقيقة الثانية بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الريدز.
ليفربول استطاع أن يحجز تذكرة العبور للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه الماراثوني على حساب برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
في المقابل، كتب فريق توتنهام التاريخ بعدما وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ اللندني عقب الفوز على آياكس أمستردام الهولندي حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل هولندا بهدف دون رد قبل أن يغير السبيرز النتيجة لصالحه في الإياب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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