شهدت الدقيقة 17 من عمر مباراة ليفربول ضد توتنهام، والتي تجمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا، بالنهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا 2019، واقعة طريفة بعدما أقتحمت فتاة من جماهير ليفربول ملعب المباراة بملابس البحر. واقعة طريفة بعدما أقتحمت فتاة من جماهير ليفربول ملعب المباراة بملابس البحر. وأوقف الحكم اللقاء وتواجد أمن الملعب وأخرج الفتاة سريعا ليستأنف اللقاء بعد أقل من دقيقة واحدة. يذكر ان ليفربول يتقدم حتى الان بهدف دون رد سجله الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فتاة عارية تقتحم ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.