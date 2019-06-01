شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم يتوج بفضية جهاز الحلق فى بطولة العالم بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج لاعب منتخب مصر للجمباز الفنى على أبو القاسم بالميدالية الفضية على جهاز الحلق فى بطولة كأس التحدى العالمى، المقام حالياً فى سلوفينيا، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات، كما حقق طارق حمدى المركز الخامس على جهاز حلق.

وجاء تأهل ثنائى المنتخب الوطنى إلى الدور النهائى عقب احتلال أبو القاسم المركز الثالث فى التصفيات، فيما حل طارق حمدى فى المركز الخامس وحصلت لاعبة منتخب مصرفرح سيد على المركز الخامس جهاز المتوازى.

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وتستمر منافسات نهائى الآنسات غدا على جهاز عارضة التوازن وتشارك فى النهايات اللاعبتين فرح أحمد وفرح سيد، وتشارك بعثة الجمباز الفنى فى بطولة كأس العالم بمدينة كوبر بسلوفينيا خلال الفترة من 27 مايو وحتى 3 يونيو، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويمثل البعثة: على أبو القاسم وطارق حمدى وفرح أحمد وفرح سيد ونور المهداوى والمدربين أشرف الشافعى وزكريا محيى الدين، وتشهد نتائج منتخبات الجمباز تقدم كبير خلال الفترة الماضية فى ظل وضع سياسة جيدة من قبل اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور إيهاب أمين.