نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم 31-5-2019 في نهائي دوري أبطال إفريقيا – الترجي يتقدم

نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، حيث يلعب الترجي والوداد اليوم لحساب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويريد الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الفريقين في الدول العربية ممن سيشاهدون اللقاء عبر التلفاز متابعة نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم عبر الإنترنت، نتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم

نتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم 31-5-2019 في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ووقت انطلاق مباراة الوداد والترجي سنقوم بتقديم تغطية مستمرة بخصوص نتيجة وأهداف مباراة الوداد والترجي اليوم في الشوط الأول والثاني في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لحظات قليلة وينطلق اللقاء، مباراة الترجي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 سنتابع معكم أول بأول ملخص ونتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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مرور 15 دقيقة وسط تكتلات دفاعية من الفريقين مع تكرار الهجمات الخطيرة ولكن دون تسجيل للأهداف حتى الآن في الشوط الأول من المباراة.

ما زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين في الدقيقة 34 من زمن المباراة، مع وجود ضغط كبير من عناصر فريق الترجي التونسي بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول يسجل اللاعب محمد يوسف بلايلي هدف التقدم لفريقه الترجي التونسي لتصبح نتيجة مباراة الترجي والوداد الآن 1-0 لصالح الترجي التونسي.