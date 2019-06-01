محمد كارم
قال رئيس نادي الزمالك: "هناك 3 لاعبين من اليوم لا أريد أن أراهم في النادي وعلاقتهم انتهت بالزمالك نهائيًا وسيتم إبلاغهم بذلك".
وتابع: "كان هناك قرار بصرف 8 ملايين جنيه للاعبين بعد التتويج بالكونفدرالية لكن تم التراجع عن هذا القرار وأبلغت اللاعبين بذلك".
واستطرد: "جروس مدرب عنيد والعند يولد الكفر، وما ذنب أيمن حفني طوال الموسم ولا يشركه لأنه لا يحبه".
وأضاف أن التجديد لجروس كان سيكلف النادي مبالغ كبيرة تصل إلى 24 مليون جنيه وهو مبلغ كبير للغاية والأجدى هو توفيره.
وطالب رئيس نادي الزمالك من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: ٣ لاعبين مش هيدخلوا النادي تاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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