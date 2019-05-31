wydad نااو .. رابط مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر يلا شوت Plus Match كورة أون لاين بث مباشر...

يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر كورة ستار Kora star يلا شوت بث مباشر الترجي والوداد المغربي كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر الوداد والترجي بجودة متعددة، يلتقي اليوم فريق الوداد المغربي مع مضيفه فريق الترجي التونسي في المباراة النهائية والأخيرة في بطولة دوري أبطال افريقيا 2019 من أجل حسم اللقب الذي بذل في مشواره الفريقين الجهد في موسم شاق، فالترجي يطمح في التتويج الثاني على التوالي بينما يسعى الوداد لتحقيق انجاز عام 2017 ولهذا فان مباراة كبيرة على الأبواب.

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بث مباشر الترجي والوداد كورة لايف yalla shoot est كورة ستار مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين بث مباشر الوداد الاسطورة الترجي والوداد يوتيوب بدون تقطيع، ويقام اللقاء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش العاشرة بتوقيت تونس، حيث يحضر اللقاء رئيس الكاف أحمد أحمد والذي أدلى بتصريحات صحفية فور وصوله الأراضي التونسية مبديا سعادته بتلك المباراة والتي تعني نهاية المرحلة الانتقالية في نظام البطولة متمتيا أن تكون مباراة كبيرة تبرز قيمتها.

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كورة ستار بث مباشر الوداد والترجي كورة اون لاين رابط مشاهدة مباراة الترجي والوداد الاسطورة بث مباشر الترجي والوداد كورة لايف يوتيوب بدون تقطيع ستريم بين سبورت، وعن اللقاء المرتقب تحدث مدرب الوداد فوزي البنزرتي مبديا ثقته في طاقم لاعبيه الذين سيخوضون المواجهة ولكنه رفض التوقع بنتيجتها مبررا ذلك بأنه لا يضمن سيناريو اللقاء ومتقلباته، ولكنه أكد أن الوداد سيؤدي مباراة كبيرة وجيدة وهو ما أكد عليه المدرب المساعد له موسى نداو وأن فريقه قد جاء للحصد اللقب والعودة به للديار.

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وتدرب لاعبي الوداد في التدريبات الأخيرة على تنفيذ ركلات الترجيح تحسبا لسيناريو التعادل الايجابي بهدف لكل فريق وهو ما يعلن عن الاحتكام لها لحسم ترجيح كفة أحد الفريقين للفوز باللقب وأكد فوزي البنزرتي أن فريقه ليس أمامه حل سوى التسجيل في مرمى الترجي.

وأكد مدرب الترجي والمنتخب التونسي السابق نبيل معلول أن الترجي قادر على حسم المواجهة لصالحه والتتويج باللقب لأنه الأفصل على كافة المستويات وبتحقيق الفوز اليوم سيكون الترجي أول نادي يحقق اللقب مرتين في خلال أقل من 6 أشهر.