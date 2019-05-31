مباشر .. شاهد مباراة الأرجنتين وكوريا الجنوبية في كأس العالم للشباب

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وكوريا الجنوبية، التي ستقام في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الجمعة، على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، ضمن الجولة الثالثة للمجموعةالسادسة ببطولة كأس العالم للشباب في بولندا. تحتل الأرجنتين صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تحل كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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