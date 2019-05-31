حسين السيد يتلقى عرضًا لخلافة عبدالشافي في الأهلي السعودي

يترقب حسين السيد، ظهير أيسر الأهلي، عرضًا رسميًا خلال الأيام المقبلة من جانب أحد الأندية السعودية بعد انتهاء إعارته إلى نادي الاتفاق السعودي.

أكد مصدر مقرب من اللاعب، أن حسين السيد لديه مفاوضات مبدئية من

الأهلي السعودي لخلافة محمد عبدالشافي، الذي انتهى عقده ورحل عن النادي، كما أنه يملك عرضًا آخر من أحد الفرق السعودية.

وطلب حسين السيد الرحيل نهائيًا عن الأهلي

حال وصول عرض رسمي، خصوصًا أن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي الموسم المقبل بشكل رسمي.

عقد حسين السيد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لحسم مصيره، ويشعر اللاعب بصعوبة حصوله على الفرصة في الفريق الأحمر في ظل وجود التونسي علي معلول، وهو ما يدفعه للرحيل.