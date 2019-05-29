كورة لايف live: بث مباشر مباراة ارسنال وتشيلسي يلا شوت KORA STAR كورة ستار مباراة تشيلسي وارسنال بث...

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دقائق قليلة تفصلنا عن وضع رابط البث المباشر لمباراة تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي فتابعونا.

وصل لاعبي الفريقين إلى ملعب المباراة منذ قليل ودخولهم إلى غرف الملاب الخاصة بهم منذ دقائق قليلة.