شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة الزمالك و نهضة بركان بث مباشر اليوم الاحد 26-5-2019 في الكونفدرالية اون لاين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك و نهضة بركان بث مباشر اليوم الاحد 26-5-2019 في الكونفدرالية اون لاين حيث يواجه القلعة البيضاء نظيره المغربى فى اياب اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية بنهائى الكونفدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك و نهضة بركان بث مباشر

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني،لفريق الزمالك ، قائمة الأبيض لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية وضمت القائمة الزمالك كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - أيمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد إبراهيم - إحمد زيزو - محمد عنتر

في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد. Advertisements مشاهدة مباراة الزمالك و نهضة بركان فى الكونفدرالية حدد مسئولو الأمن بشكل نهائى، عدد الجماهير المنتظر تواجدها فى مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، غدا الأحد، فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب برج العرب. حدد مسئولو الأمن بشكل نهائى، عدد الجماهير المنتظر تواجدها فى مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، غدا الأحد، فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب برج العرب.

إخطار الكاف بعدد جماهير مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

وقبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالعدد النهائى لجماهير القلعة البيضاء المسموح بتواجدها فى مدرجات ملعب برج العرب فى موقعة الغد. الزمالك ضد نهضة بركان وتتسم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، بندية وإثارة كبيرة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التتويج باللقب الأفريقى، بعد خسارة مباراة الذهاب فى المغرب بهدف وحيد. الزمالك ضد نهضة بركان ويفتح ملعب برج العرب أبوابه قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، لاستقبال الجماهير البيضاء الراغبة فى حضور المباراة ومؤازرة الفريق الأبيض من الملعب. وتتسم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، بندية وإثارة كبيرة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التتويج باللقب الأفريقى، بعد خسارة مباراة الذهاب فى المغرب بهدف وحيد.ويفتح ملعب برج العرب أبوابه قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، لاستقبال الجماهير البيضاء الراغبة فى حضور المباراة ومؤازرة الفريق الأبيض من الملعب.

وأعلن مسئولو القلعة البيضاء نفاذ تذاكر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، منذ ساعات بعد بيع كافة التذاكر التى تم طباعتها بعد الحصول على الأختام اللازمة من جانب الجهات المختصة.



مشاهدة مباراة الزمالك و نهضة بركان اليوم طلب نهضة بركان المغربي من مسئولي فندق إقامته في الإسكندرية توفير المشويات على وجبة السحور الليلة خلال تواجده في مصر لمواجهة الزمالك غدا الأحد بإياب الدور النهائي للكونفدرالية. طلب نهضة بركان المغربي من مسئولي فندق إقامته في الإسكندرية توفير المشويات على وجبة السحور الليلة خلال تواجده في مصر لمواجهة الزمالك غدا الأحد بإياب الدور النهائي للكونفدرالية.

وطلب مسئولو نهضة بركان توفير مشويات فقط على مائدة السحور متمثلة فى فراخ جريل وكباب وخضار مشوى بالإضافة إلى بيض مسلوق.



مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك محاولات قدامي الزمالك ورموزه السابقين من أجل مساعدته في بعض الأمور الفنية قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية والمقر إقامتها على ملعب برج العرب غداً الأحد. رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك محاولات قدامي الزمالك ورموزه السابقين من أجل مساعدته في بعض الأمور الفنية قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية والمقر إقامتها على ملعب برج العرب غداً الأحد.

وتحفظ جروس على تلقى توصيات من قدامى الزمالك بشأن طريقة اللعب التي سيعتمد عليها أو مفاتيح لعب المنافس وكيفية استغلال تواضع مستوى دفاع الفريق المغربي.

وأرسل جروس رسالة إلى نجوم الزمالك القدامى مفادها أنه مدرب صاحب خبرات وليس صغيراً كي يتلقى توصيات أو توجيهات من الغير وليس بحاجة لوصايا من أحد.