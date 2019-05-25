اونلاين | barcelona vs valencia live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة عبر Abu Dhabi Sports HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر barcelona vs valencia live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة عبر Abu Dhabi Sports HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برشلونة Vs فالنسيا.

البطولة : كأس ملك إسبانيا (النهائي).

القنوات الناقلة : غير منقولة على أي قناة عربية .

الملعب : ستاد بينتو فيامارين .

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

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9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .