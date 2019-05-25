تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا مباشرة اليوم في مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا مباشرة اليوم، في مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 2019، سنقدمه لكم من خلال هذا الموضوع، كما سنقدم لكم تفاصيل وموعد بداية مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت الموافق ل 25 مايو 2019 الجاري، ومباراة برشلونة اليوم ضد فالنسيا، ستجمع الفريقين في نهائي كوبا دي ري الإسبانية، على أرضية ملعب ستاذ بينتو فيامارين في مدينة إشبيلية، وفي مباراة اليوم، يبحث نادي برشلونة على تحقيق الثنائية، بعد أن كان توج في الفترة الماضية بلقب الدوري الإسباني، وفي المقابل يطمح فالنسيا من خلال مباراة برشلونة اليوم، إلى تحقيق مفاجئة، ونزع اللقب من الفريق الكتالوني برشلونة المرشح الأول،للفوز بلقب كأس الملك 2019.

مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

بداية مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25-5-2019، في مباراة نهائي كاس ملك إسبانيا 2019، ستكون إبتداء من الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة الثامنة من ليلة اليوم، بتوقيت كل من تونس والجزائر، وفي تمام التاسعة ليلا، بتوقيت القاهرة والخرطوم، وبتوقيت مكة المكرمة، ستنطلق متابعة برشلونة وفالنسيا اليوم، في تمام العاشرة من ليلة اليوم، الذي يوازي الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل، بتوقيت الإمارات المحلي وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا مجانا

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا مباشر اليوم، من المنتظر أن تكون هي مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة، التي أعلنت أنها ستكون القناة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم ضد فالنسيا في نهائي كوبا دي ري الإسبانية حصريا في الوطن العربي باللغة العربية، وهو الأمر الذي تما الإعلان عليه من بعض المصادر، حيث أعلنت أن قناة أبوظبي الرياضية hd 1، ستكون القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الوطن العربي.

وفي المقابل لم تتمكن مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، من شراء حقوق بث مشاهدة نهائي كاس ملك إسبانيا في الوطن العربي باللغة العربية، وسنقدم لكم كل جديد بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا مباشرة اليوم.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

هذا ومن المنتظر أن تكون العديد من القنوات العالمية المفتوحة والمشفرة، من بين القنوات الناقلة لنهائي كاس ملك إسبانيا اليوم السبت، ومن بينها قناة TVE الاسبانية المفتوحة على القمر الصناعي هوتبورد، وتردد القناة هو 117785، واستقطاب القناة أفقي.

Advertisements

كما سيكون تردد قناة varzish sport hd المفتوحة، على القمر الصناعي apstar 2R، من بين القنوات الناقلة لنهائي كأس الملك الإسباني اليوم السبت، وتردد القناة هو التردد 12548، ومعدل استقطاب القناة أفقي.

تجدون هنا:

موعد ليلة القدر ودعاء الليلة المباركة.

موعد عيد الفطر 2019/1440.