يلا شوت بث مباشر مباراة الوداد و الترجى كورة لايف| الاسطورة LIVEHD7 مشاهدة الوداد ضد الترجى bein...

بث مباشر مباراة الوداد و الترجى اليوم الجمعة 24 مايو 2019، مباراة الذهاب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، مباراة صعب التكهن بنتيجتها، حيث أنها بين أقوى فريقين، كلاهما فاز بدورى أبطال أفريقيا فى آخر موسمين، حيث فاز الوداد بالبطولة فى 2017، بينما فاز الترجى الموسم الماضى عندما هزم الاهلى المصرى فى النهائى.

فريق الوداد المغربى تخطى عقبة حوريا الغينى فى دور الثمانية، كما فاز على صنداونز فى نصف النهائى، بينما تقابل الترجى التونسى فى دور الثمانية مع النادى الرياضى الجزائرى و استطاع تخطيه، و فى الدور نصف النهائى تقابل مع فريق مازيمبى من الكونجون و استطاع الفوز عليه، مباراة اليوم ستقام فى الرابط فى المغرب.

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مباراة الوداد و الترجى سوف تقام اليوم الجمعة 24 مايو 2019، على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، فى تمام الساعة 11 مساء بتوقيت تونس و الجزائر، الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة، الساعة الواحة صباحاً بتوقيت السعودية، الساعة الثانية صباحاً بتوقيت الامارات.

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مباراة الوداد ضد الترجى سوف تذاع اليوم حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية، حيث سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، و سوف يقوم بالتعليق على المباراة رؤوف خليف و جواد بدة.

رابط البث المباشر مباراة الوداد و الترجى

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تشكيل الترجى التونسى

معز بن شريفية – سامح الدربالي – شمس الدين الذوادي – خليل شمام – ايمن بن محمد – كوليبالي – فرانك كوم – غيلان الشعلالي – يوسف البلايلي – انيس البدري – لوكوزا.