CUP مباشر: مشاهدة مباراة الوداد والترجي التونسي بث مباشر اليوم يلا شوت yalla shoot رابط شغال| الآن...

يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم yalla shoot كورة اون لاين بدون تقطيع يوتيوب، حيث يلتقي الترجي والوداد في لقاء مرتقب بملعب مركب محمد الخامس بالرباط، في لقاء هو إعادة لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2011 عندما توجي الترجي التونسي باللقب الثاني في تاريخه، وسنقوم بتوفير روابط البث المباشر لمباراة الوداد والترجي فور بدايتها.

مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر

الوداد والترجي بث مباشر بدون تقطيع kora online، المباراة سوف تبدأ في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت المغرب، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت جمهورية مصر العربية، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 وسيكون هناك معلقين على القناة الصوتية الاولى جواد بده، وعلى الصوتية الثانية المعلق التونسي رؤوف خليف، وسوف نقوم بتوفير البث المباشر للقاء.

الوداد والترجي بث مباشر

مشاهدة الترجي والوداد كورة اونلاين اليوم بدون انقطاع بجودة عالية hd، حيث ستكون المواجهة الحاسمة بين الفريقين منتظرة للغاية وبمثابة معركة بين حاملين اللقب في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث فاز الترجي باللقب على حساب الأهلي بالفوز بأربع أهداف مقابل ثلاثة بمجموع اللقاءين، وفاز الوداد باللقب في 2017 على حساب الأهلي المصري أيضاً بهدفين لهدف، ومع بداية المباراة سوف نوفر البث المباشر للمباراة بشكل مجاني.

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سنوفر البث المباشر لمباراة الوداد والترجي فور بدايتها مباشرة، وفي حال توقف البث قوموا بتحديث الصفحة، او الضغط على الصورة التي بالأعلي.

مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر 24-05-2019 نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، كونوا متابعين معنا ومع بداية اللقاء سوف نوفر رابط البث المباشر بشكل مجاني.

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رابط بين ماتش مشاهدة مباراة الوداد وحوريا مجانا ويدخل الوداد البيضاوي مباراة اليوم وهو يمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الغيني قبل موقعة الإياب بالمغرب.

مشاهدة الوداد والترجي بث مباشر اون لاين، وكان قد نجح فريق الوداد البيضاوي في الوصول للنهائي بعدما تخطي عقبة صن داونز الجنوب افريقي الفريق العنيد الذي نجح في اقصاء نادي الاهلي المصري بعد الفوز عليه بخماسية لهدف بمحموع المباراتين.

تشكيل الوداد الرسمي

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود.

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي.

خط الهجوم: محمد أوناجم، بابا توندي، اسماعيل الحداد.