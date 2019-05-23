رياضة | ليفربول يحسم أولى صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحسم أولى صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي اقترب من حسم أول صفقياته الصيفية في الفترة الحالية.

وبحسب موقع ليفربول إيكو، فإن الريدز بات قريبًا من التعاقد مع الحارس البولندي الشاب جاكوب أويرزينسكي، مقابل 200 ألف جنيه إسترليني.

ليفربول دخل في صراع مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس بشأن التعاقد مع الحارس الشاب، ولكن الريدز حسم الصفقة مع ليجا وارسو.

الحارس البالغ من العمر 16 عامًا جذب أنظار عدة أندية في أوروبا، وسوف يبدأ الحارس مسيرته مع ليفربول في أول يوليو المقبل في الفريق تحت 18 عامًا.

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أويرزينسكي، سوف ينضم إلى كامل جرابارا، في ليفربول، بعدما أمضى الحارس صاحب الـ20 عامًا النصف الثاني من هذا الموسم على سبيل الإعارة في الدنمارك.

ليفربول كان يحتاج إلى لاعب شاب في مركز حراسة المرمى للمنافسة مع فيتزسلاف ياروس، الذي كان يتمتع بموسم مثير للإعجاب.

ياروس تعرض لإصابة في الكاحل أجبرته على الغياب عن مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد أمام واتفورد، ولكن اللاعب شارك في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي.

وتوج فريق ليفربول للشباب بكأس الاتحاد بعد غياب ظل لمدة 12 عامًا بركلات الترجيح.