رياضة | بعد تعادله مع الإسماعيلي.. حظوظ الأهلي في التتويج بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعادله مع الإسماعيلي.. حظوظ الأهلي في التتويج بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 73، وأدرك كريم بامبو التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلي 74 نقطة ويواصل انفراده بصدارة ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، و8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

المباريات المتبقية للأندية الثلاث:

- الزمالك (5 مباريات): الانتاج الحربي - الجونة - الاسماعيلي - حرس الحدود - الأهلي

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- الأهلي (2 مباراتين): المقاولون العرب - الزمالك

- بيراميدز ( مباراة وحيدة): حرس الحدود

حظوظ الأهلي في التتويج بلقب الدوري الممتاز:

يحتاج الأهلي للفوز في المباراتين المتبقيتين له بالدوري الممتاز أمام (المقاولون العرب - الزمالك) وحصد 6 نقاط، وفي هذه الحالة يرتفع رصيده إلي 80 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد سوف يصل له منافسه المباشر الزمالك حال الفوز في مبارياته الأربعة الأخري بالدوري 78 نقطة، وهنا يتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة الـ41 في تاريخه.

وقد يحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز قبل الوصول للجولة الأخيرة حال فوزه على المقاولون العرب يوم 28 مايو، وخسارة الزمالك مباراتيه القادمتين أمام الانتاج الحربي يوم 30 مايو، وأمام الجونة أو حرس الحدود يوم 3 يونيو، وهنا سيرتفع رصيد الأهلي إلي 77 نقطة، بينما سيتوقف رصيد الزمالك عند 66 نقطة وسيتبقي له 3 مباريات فقط بـ(9 نقاط) أي أن أقصي رصيد سيصل إليه هو 75 نقطة.

الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز خرج من المنافسة على لقب الدوري الممتاز بشكل رسمي حيث أصبح أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه حال فوزه في مباراته الأخيرة على حرس الحدود هو 72 نقطة، وهو أقل من رصيد الأهلي المتصدر حاليًا بـ 74 نقطة.