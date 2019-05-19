شكرا لقرائتكم الأهلى "يذاكر" عقد هداف الدوري وخلاف حول ضمه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو النادي الأهلي على نسخة من عقد أحمد علي هداف المقاولون العرب وبطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن، تمهيداً لضمه خلال الموسم المقبل خاصة وأن عقده مع الذئاب لا يزال ممتد لمدة موسمين قادمين.

ووجود تحفظ واختلاف فى وجهات النظر بين القائمين على اتخاذ القرار في جهاز الكرة بالنادي الأهلي حول فائدة التعاقد مع أحمد علي من عدمه، خاصة وأن اللاعب كسر حاجز الـ34 عاماً وهو ما يتعارض مع السياسة التعاقدية للقلعة الحمراء.

ويري الجانب المؤيد للتعاقد مع اللاعب أن أحمد علي هو أبرز مهاجمي الكرة المصرية فى الوقت الحالى وسيمثل إضافة فنية للفريق على الأقل لمدة موسمين، فى الوقت الذي تري الجبهة المعارض أن اللاعب لن يضيف كثيراً لخط هجوم الأهلى، وأن التعاقد مع لاعب أصغر أو مهاجم أجنبي سيكون أفضل من الناحية الفنية.