رياضة | مباراة الزمالك اليوم.. تردد القناة المغربية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا على نايل سات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الزمالك اليوم.. تردد القناة المغربية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا على نايل سات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار الجماهير المصرية وخاصة جماهير نادى الزمالك، لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والذى سيجمع بين نهضة بركان المغربي ونظيره الزمالك المصري على ملعب البلدى ببركان، فى لقاء الذهاب الذى سيديره الحكم الزامبي سيكازوي فى تمام الثانية عشر صباحا .

ولذلك يقدم الخليج 365 الرياضي " قناة مفتوحة" مغربية قررت إذاعة المباراة، بجانب الناقل الرسمي والحصري " بي أن سبورتس".

والقناة هي الرياضية المغربية TNT، وترددها نايل سات 11475، عرب سات 12684، هوت بورد 10873.

ويذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية، يوم 26 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساءا.