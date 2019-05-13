ريال مدريد يحدد موقفه من لوكا يوفيتش

يأمل ريال مدريد التعاقد مع المهاجم الصربي الدولي لوكا يوفيتش 21 عاما من صفوف نادي اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني ولكن من دون دفع الكثير من المال.
وذكرت اذاعة كادينا كوبيه أن النادي الألماني يطلب 70 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب الذي سجل 17 هدفا في الدوري الألماني كثالث هدافي المسابقة خلفا لروبيرت ليفاندوفيسكي وباكو ألكاسير.
ريال مدريد من جانبه قام بعرض 50 مليون يورو فقط لضم اللاعب وأكد انه لا ينوي زيادة العرض.
ويأمل ريال مدريد في استغلال خروج برشلونة من الصفقة وتحول النادي الكتالوني لفكرة ضم المهاجم الفرنسي الدولي انتوان غريزمان.
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