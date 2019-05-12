يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 12-5-2019 في الدوري المصري on sport بدون...

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم الأحد 12-5-2019، تأتى هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية و الثلاثون من مباريات الدوري المصري، الزمالك فى المركز الثالث من جدول الدورى المصرى، حيث يبلغ رصيده 63 نقطة من 28 مباراة، و يسبقه النادى الأهلى فى المركز الأول برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، و فى المركز الثانى بيراميدز 65 نقطة من 31 نقطة، يأمل لاعبو الزمالك فى تحقيق الفوز على الداخلية اليوم، للاستمرار فى المنافسة على الدورى هذا العام، الزمالك أمامه مباراة هامة أمام نهضة بركان المغرب فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية.

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مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم الاحد على ملعب بتروسبورت، سوف تبدأ احداث المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الامارات.

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مباراة الزمالك والداخلية سوف تذاع حصرياً على قناة اون سبورت الرياضية on sport و قناة النيل للرياضة، سوف يعلق على أحداث اللقاء ايمن الكاشف و محمود ابو الركب، تم الاعلان عن تأجيل مباراة الزمالك القادمة مع الانتاج الحربى فى الدورى المصرى ، نظرا لسفر الزمالك الى المغرب.

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