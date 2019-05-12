كورة جول LIVE: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر كورة ستار yalla شوت بث مباشر ليفربول...

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سنقوم بتوفير رابط البث المباشر لمباراة برشلونة وولفرهامبتون بعد قليل خاصة أن المباراة هي المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي للعام الحالي ويُحاول ليفربول خطف اللقب من السيتي

وصول الفريقين لملعب اللقاء منذ قليل للاستعداد للقاء بقوة ودخول اللقاء بتركيز كبير وعالي