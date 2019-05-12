الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم 12-5-2019| كورة لايف liverpool بث مباشر...

تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى أخر جولات الدورى الانجليزى لكرة القدم، الفوز فى مباراة اليوم لا يكفى لاعبو ليفربول للحصول على الدورى، و لكن تعثر مانشستر سيتى اليوم فى مباراته اليوم مع برايتون، سوف يهدى الدورى الى ليفربول، رصيد ليفربول حاليا 94 نقطة، بينما رصيد مانشستر سيتى 95 نقطة، و سوف تقام جميع مباريات هذه الجولة فى نفس الوقت ، فريق ليفربول استطاع تحقيق الريمونتادا فى ملعب الانفيلد الاسبوع الماضى فى دورى أبطال أوروبا، و حول هزيمته بثلاثية نظيفة فى مباراة الذهاب، الى فوز كبير فى مباراة العودة بأربعة أهداف مقابل لاشىء.

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نتابع الليلة مباراة ليفربول وولفرهامبتون على ملعب الانفيلد فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت الامارات..

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مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد 12 مايو 2019 فى الجولة الأخيرة من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم، سوف تذاع حصريا على قنوات بى ان سبورت الرياضية، و سوف تذاع تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 1، وسيعلق على المباراة خليل البلوشى، و هناك أيضا القنوات المفتوحة الناقلة مجانا للقاء ليفربول وولفرهامبتون

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