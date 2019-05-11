Yalla لايف: مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر kora star يلا شوت يوتيوب رابط سريع مباراة الاهلي...

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مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت الاهلي وسموحة مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر بدون تقطيع كورة لايف، ويتربع زعيم الكرة المصرية على رأس صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة متقدماً بفارق نقطتين فقط عن الملاحق المباشر فريق بيراميدز صاحب ال 65 نقطة في المركز الثاني، علماً بإن الأهلي لعب أقل من ملاحقه مباراتين، أما الزمالك يأتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة منقوصاً من مباراة عن الأهلي، وفي حال نجح بالفوز سيكون الفارق بينه وبين الأهلي نقطة وحيدة.

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وانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد أحرزه علي معلول من ركلة جزاء.