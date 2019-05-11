شكرا لقرائتكم سيارة الإسعاف تتسبب فى وفاة عضو الأهلي داخل النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فارق المهندس صلاح علي ،عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي الحياة فجأة، أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه بعد إفطار أمس الجمعة . وفوجئ أصدقاء صلاح بسقوطه فجأة أثناء لعب كرة وحاولوا إسعافه حيث تم نقله بعربية الجولف حتي باب النادي وباستدعاء سيارة اسعاف من خارج النادي تم نقله لمستشفي الشيخ زايد التخصصي. Advertisements وحاول الفريق الطبي اسعافه لمدة ساعتين إلا أنه فارق الحياة ، فيما فسر مسئولو الأهلي بسبب وجود مشكلة في التعاقد مع هيئة الأسعاف، التي قررت رفع قيمة الإيجار اليومي من 10 الاف جنيه إلى 45 الف جنيه في اليوم الواحد، ما اعترضت عليه ادارة الأهلي، لتقوم الهئية بسحب سيارات الإسعاف من أفرع النادي.

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