الامارات | برازيلي الهلال السعودي إدواردو على رادار العين

شكرا لقرائتكم خبر عن برازيلي الهلال السعودي إدواردو على رادار العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن اسم لاعب فريق الهلال السعودي، البرازيلي كارلوس إدواردو، مطروح على اللجنة الفنية في النادي ليكون أحد الخيارات الأساسية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في إطار خطة لبناء الفريق مجدداً من خلال ابرام صفقات من العيار الثقيل حتى يعود للمنافسة في كل الألقاب.

وهي المرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط التي يكون فيها اسم لاعب من فريق الهلال السعودي مرشحاً للانتقال لصفوف الفريق بعد الدولي السعودي سالم الدوسري، الذي تم عرضه على إدارة نادي العين عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لنادي العين.

وكانت صحيفة «الرياضية» السعودية ذكرت الثلاثاء الماضي، أن وكيل أعمال إدواردو طلب الاجتماع مع إدارة نادي الهلال لمناقشة مستقبل البرازيلي وإطلاعها على العروض المقدمة للحصول على خدمات اللاعب، وأن إدارة الهلال المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع ستترك ملف اللاعبين للإدارة الهلالية الجديدة.

ويلعب إدواردو في صفوف الهلال منذ يوليو 2015، وحقق إنجازات عدة مع الزعيم أبرزها كأس السوبر السعودي مرتين والدوري السعودي مرتين وكأس الملك وكأس ولي العهد مرة واحدة، ومنذ عودة اللاعب للمشاركة عقب تعافيه من الإصابة لا يقدم المهاجم البرازيلي مستوياته المعهود، ما أدى إلى وجود مطالبات جماهيرية برحيله.