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باسم أمين يحقق فوزًا تاريخيًا على أسطورة الشطرنج الأمريكي هيكارو ناكامورا

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حقق باسم أمين لاعب منتخب مصر للشطرنج فوزًا تاريخيا على أسطورة الشطرنج الأمريكي هيكارو ناكامورا المصنف الثاني عالميا في منافسات بطولة

جراند تور المقامة حاليًا في ساحل العاج.

وكان موقع Africa chess Media قد نشر

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مقالا عن افتتاح بطولة الجائزة الكبرى أمس في ساحل العاج وأكد على ثقة قارة أفريقيا في البطل باسم أمين وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية في اليوم الثاني للبطولة.
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