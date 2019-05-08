شوت Plus: بث مباشر مباراة اياكس وتوتنهام yalla shoot كورة ستار شاهد مباراة أياكس وتوتنهام بث مباشر...

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وبعودة المدافع البلجيكي فيرتونخين مدافع توتنهام فستكتمل القوة الضاربة للسبيرز في لقاء اليوم، حيث عاد اللاعب للتدريبات الجماعية مرتديا واقي للأنف والرأس.